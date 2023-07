Carlo Ancelotti será julgado por fuga aos impostos em Espanha

Carlo Ancelotti "reconheceu" os factos que levaram a um rombo de 386.361 euros para o tesouro público, segundo um documento judicial consultado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"É evidente que existem indícios suficientes para considerar que os factos sob investigação podem constituir um alegado delito a expensas da fazenda pública", explicou nestes documentos o juiz madrilenho responsável pela investigação.

O italiano declarou os seus rendimentos como treinador do Real Madrid em 2014, mas não os provenientes de direitos de imagem e outras fontes de receita, segundo os documentos.

O tribunal, por outro lado, rejeitou uma reclamação dos serviços fiscais de 2015, quando o treinador era residente fiscal no Reino Unido.

Ancelotti, de 64 anos, treinou o Real Madrid entre 2013 e 2015, antes de retornar ao banco dos `merengues` em 2021, por três anos. No final do contrato, em junho de 2024, deverá ser nomeado selecionador do Brasil.