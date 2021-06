Carlo Ancelotti volta ao Real Madrid seis anos depois

", pode ler-se numa breve nota do clube "merengue", que encontrou assim o sucessor do francês Zinedine Zidane, depois deste ter anunciado a sua saída na última quinta-feira.Ancelotti, que já orientou o Real Madrid entre 2013 e 2015, tendo conquistado a "décima", a 10.ª Liga dos Campeões do clube em 2014, tinha contrato com os ingleses do Everton até 2024, mas o clube de Liverpool não conseguiu manter o técnico, cuja mulher é de origem espanhola e diz apreciar a vida madrilena.

O regresso de Ancelotti, de 61 anos, para suceder a Zidane, seu antigo adjunto (2013/2014), é visto como uma tentativa de apaziguamento dentro do balneário, já que os "pesos pesados" acolhem de bom grado o técnico italiano, adepto como Zidane de um trabalho protetor, ao contrário de uma gestão mais agressiva, como o caso de outro italiano, António Conte, que terá estado nas contas de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.