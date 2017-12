Carlos Carvalhal é o novo treinador do Swansea

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2017, 12:18 / atualizado em 28 Dez, 2017, 12:30 | Futebol Internacional

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelos “swans”, sendo que Carvalhal anunciou um contrato válido até ao final da época, com a opção de renovar.



Num comunicado publicado no site oficial do clube, o Swansea anunciou que Carvalhal assinou na noite de quarta-feira e já conheceu o plantel, que conta com o português Renato Sanches.



O clube através de uma mensagem na rede social Twitter fez desta forma o anúncio: "Bem-vindo ao Swansea, Carlos Carvalhal". lê-se numa curta mensagem naquela rede social do clube galês, no qual atua Renato Sanches.



Carlos Carvalhal terá a dura tarefa de tentar tirar o Swansea do último lugar de Premier League.



O clube inglês contabiliza 13 pontos em 20 jogos e na última jornada foi goleado frente ao Liverpool.



Esta será a primeira experiência de Carlos Carvalhal na “Premier League”, após duas épocas e meia ao serviço do Sheffield Wednesday, do “Championship”, segundo escalão do futebol inglês.