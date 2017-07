Carlos Carvalhal espera que o vídeo-árbitro traga justiça

Mário Aleixo - RTP 20 Jul, 2017, 12:27 / atualizado em 20 Jul, 2017, 12:41 | Futebol Internacional

O treinador português que lidera a equipa inglesa do Sheffield Wednesday aprova a introdução do vídeo-árbitro e especifica: “Tem de ser bem regulado e definido. Por exemplo é mau perder um campeonato com um golo irregular e essas situações têm de ser corrigidas”.





O Portimonense, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu por 1-0, com os ingleses do Sheffield Wednesday, equipa do segundo escalão inglês treinada pelo português Carlos Carvalhal, num particular disputado em Albufeira.No Estádio Municipal de Albufeira, Adam Reach, aos 25 minutos, assinou o único golo do jogo.No final da partida, ao jornalista Marco Fernandes, Carvalhal disse acreditar que no terceiro ano ao serviço da formação inglesa conseguirá a subida que lhe fugiu nas duas últimas temporadas: "Vamos tentar melhorar, mas o grau de dificuldade tem aumentado de ano para ano. Este ano estou em crer que vai ser ainda mais difícil, porque em 24 equipas há 20 que querem subir".A propósito da atualidade do futebol português o técnico luso acredita num campeonato da I Liga muito equilibrado com as equipas de segunda linha a crescerem.Sobre os eternos rivais, Benfica e Sporting, comentou: “O Benfica tem mantido a espinha dorsal e vendido os jogadores periféricos e o Sporting tem tido mais dificuldade em sustentar uma estrutura forte”.