Carlos Carvalhal estreia-se com uma derrota no comando do Celta de Vigo

O treinador português Carlos Carvalhal estreou-se hoje no comando técnico do Celta de Vigo com uma derrota por 2-1 na receção ao Osasuna, na 13.ª jornada da Liga espanhola de futebol, mantendo-se muito próximo dos lugares de despromoção.