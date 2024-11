Carlos Carvalhal quer Sporting de Braga com bola na Suécia para bater Elfsborg

"Os três pontos são bem-vindos. É importante fazer o máximo de pontos possíveis, porque são muitas equipas", disse, na conferência de imprensa de antevisão da partida, citado pelo sítio oficial do clube.



O treinador dos minhotos analisou a equipa sueca como "um adversário pressionante, com processos simples, tipicamente nórdico".



"(Mas) Tem as suas debilidades e vamos tentar ter bola e olho na baliza adversária", disse.



O Sporting de Braga soma três pontos na Liga Europa, relativos ao triunfo sobre os israelitas do Maccabi Telavive (2-1), na jornada inaugural, tendo perdido na última ronda, há duas semanas, em Braga, com os noruegueses do Bodo/Glimt (2-1), e, pelo meio, também o jogo na Grécia, diante do Olympiacos (3-0).



O Elfsborg conta igualmente com uma vitória em três jornadas 'europeias', diante da Roma (1-0, em casa), e duas derrotas, com os neerlandeses do AZ Alkmaar (3-2, fora) e com os turcos do Galatasaray (4-3, fora).



Carlos Carvalhal considerou que o regresso dos defesas-centrais Arrey-Mbi e Robson Bambu, após leões, tem muito a ver com o castigo de Nikaté.



"As circunstâncias (castigo de Niakaté) obrigaram a trazê-los, mesmo com pouco tempo de treino. Não têm muita preparação, mas precisamos deles para jogar", disse.



Já sobre Zalazar, que ficou em Braga, devido a lesão, esclareceu que o médio uruguaio "fez 35 minutos de alto nível no último jogo (Arouca, vitória por 2-1), depois caiu um pouco".



"Quando foi substituído, pensávamos que estava exausto, mas acusou fadiga muscular. Não deu lesão, vamos reavaliar na sexta-feira", disse.



Para Paulo Oliveira, o objetivo "é passar o mais rápido possível" esta fase, lembrando a história que o clube já tem na competição.



"É um jogo importantíssimo, sem dúvida. Isto é um mini campeonato e, quanto mais cedo conseguirmos juntar os pontos que nos permitem seguir em frente nesta competição, que é o nosso grande objetivo, melhor", disse.



O experiente defesa-central, de 32 anos, abordou a questão do relvado sintético, considerando que "é uma adaptação que tem que ser feita".



"É uma característica, não tem forçosamente que ser um 'bicho de sete cabeças' nem desculpa para nada, porque a verdade é que, por vezes, jogamos em relvados de relva natural em que as condições não são as melhores", disse.



O jogador elogiou o adversário, notando que "os números mostram que é uma equipa disciplinada, com rotinas simples, mas bem organizada, tipicamente nórdica, com uma elevada estatura".



A forte densidade competitiva -- será o 22.º jogo oficial dos minhotos esta época -- é encarada "com normalidade e naturalidade" por jogar num clube como o Sporting de Braga.



"Temos que estar sempre preparados para jogar a cada três dias. A nível físico, mas principalmente a nível mental, temos que estar preparados para as lesões e para toda a gestão que o 'míster' possa ou não fazer", disse.



Sporting de Braga, 26.º classificado, com três pontos, e Elfsborg, 22.º, também com três, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Boras Arenas, em Boras (Suécia), jogo que será arbitrado pelo albanês Juxhin Xhaja.