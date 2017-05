Carlos Carvalhal renova pelo Sheffield Wednesday

Lusa 23 Mai, 2017, 21:13 | Futebol Internacional

O contrato assinado pelo técnico em 2015 terminava esta temporada, o que levou os dirigentes ingleses a agirem, sendo que, segundo a imprensa, o timoneiro de 51 anos era cobiçado por alguns clubes, incluindo o FC Porto.



Depois de na temporada passada ter disputado a final do 'play-off' de promoção ao principal escalão inglês, as aspirações das 'corujas' caíram novamente por terra esta época, ao serem afastadas nas meias-finais do mesmo 'play-off'', diante do Huddersfield, através da marcação de grandes penalidades.



No comunicado emitido pelo clube do 'Championship', além de elogios ao trabalho do treinador, pode ler-se que também a equipa técnica renovou contrato.



Além do emblema inglês, o treinador bracarense já comandou, entre outros, os turcos do Besiktas e os portugueses do Sporting, Belenenses e Vitória de Setúbal.