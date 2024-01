Carlos Carvalhal soma primeira derrota no comando técnico do Olympiacos

O único golo da partida foi marcado logo aos quatro minutos, pelo médio lituano Kykintas Slivka, num jogo em que o Olympicos dominou, mas pecou na finalização, o que incluiu um penálti desperdiçado por Constantinos Fortounis, aos 49.



Pelo Olympiacos jogaram os portugueses Daniel Podence, que foi titular e acabou substituído aos 81 minutos pelo médio espanhol Pep Biel, e João Carvalho, lançado aos 71, a render o guineense Mady Câmara.



De assinalar, também, a estreia do ponta de lança espanhol Fran Navarro, emprestado pelo FC Porto até final da época, que foi lançado por Carlos Carvalhal no início da segunda parte, a render o avançado montenegrino Stevan Jovetic.



O Lamia também contou com o contributo de um jogador português, o lateral esquerdo Pedro Amaral, que jogou os 90 minutos.



Este foi o terceiro jogo do Olympiacos para a Liga grega sob orientação de Carlos Carvalhal, nos quais obteve, além da derrota de hoje, uma vitória, em casa do Panserraikos, por 1-0, e um empate, sem golos, em casa do Atromitos.



O PAOK lidera o campeonato, com 35 pontos (15 jogos), seguido do Panathinaikos, com 34 (15), do Olympiakos, com 32 (16) e do AEK Atenas, com 32 (15), enquanto o Lamia segue em sétimo lugar, com 20 (16).