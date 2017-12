Carlos Queiroz aponta Portugal e Espanha como claros favoritos

Lusa 01 Dez, 2017, 19:48 | Futebol Internacional

"Estou muito contente porque é um grupo com duas seleções de países muitos especiais para mim. Vai ser uma competição muito dura para nós, mas já sabíamos que ia ser assim. Portugal e Espanha são os grandes favoritos e só se cometerem muitos erros é que não vão passar", disse Queiroz a uma cadeia de televisão espanhola.



O técnico português, de 64 anos, prometeu um Irão a atuar "com ambição" e "com honra".



Portugal estreia-se com a Espanha a 15 de junho, em Sochi, defronta Marrocos a 20, em Moscovo, e fecha a 25, em Saransk, com o Irão.



A fase final do Mundial2018 realiza-se de 14 de junho a 15 de julho.