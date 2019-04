Carlos Queiroz apresenta queixa na FIFA contra Federação iraniana por salários em atraso

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 17:49 / atualizado em 16 Abr, 2019, 20:38 | Futebol Internacional

O treinador português, atual selecionador da Colômbia, deixou a seleção iraniana em janeiro, após a Taça Asiática, na qual chegou às meia-finais, pondo fim a uma ligação de oito anos como principal responsável técnico.



Representantes de Carlos Queiroz revelaram à agência Associated Press que os seus advogados foram instruídos para apresentarem uma queixa na FIFA a reclamar salários em atraso por parte da Federação iraniana, por “incumprimento das suas obrigações” em relação ao último contrato de seis meses, bem como ao anterior.



Queiroz tinha assinado contrato após a eliminação na fase de grupos do Mundial2018, chegando a acordo para orientar a seleção iraniana na Taça da Ásia.



A FIFA confirmou ter recebido hoje uma a queixa de Carlos Queiroz contra a Federação do Irão em relação a uma “disputa contratual entre as duas partes”.