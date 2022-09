Carlos Queiroz considera regresso à seleção do Irão um voltar a casa

Carlos Queiroz, de 69 anos, recorreu à rede social Facebook para se afirmar “totalmente comprometido com os seus deveres e pronto para a missão” e apelou à união de todos os intervenientes para a concretização do novo projeto.



O treinador português está de regresso ao comando da seleção do Irão, que liderou durante oito anos, entre 2011 e 2019, e vai orientar a equipa asiática na fase final do Mundial2022 do Qatar.



Carlos Queiroz, que sucede no cargo ao treinador croata Dragan Skocic, durante o período em que orientou o Irão apurou a seleção asiática para os Mundiais de 2014 e 2018, realizados no Brasil e na Rússia, respetivamente.