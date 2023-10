Carlos Queiroz goleado no reencontro com o Irão em jogo particular

O técnico português Carlos Queiroz, agora a comandar a seleção de futebol do Qatar, foi hoje goleado por 4-0 diante do Irão, num particular em que reencontrou uma equipa que liderou durante quase uma década.

Num 'amigável' disputado em Amã, na capital da Jordânia, o Qatar ainda chegou ao intervalo empatado a zero, mas o Irão, com Taremi, avançado do FC Porto, a tempo inteiro, chegou à goleada com quatro tentos de 'rajada', alcançados por Kanaani (69 e 79 minutos), Alireza (73) e Azmoun (75).



Com este resultado, Queiroz igualou a sua derrota mais pesada desde que pegou na seleção qatari, após o Mundial2022, 'imitando' o 4-0 sofrido com a Jamaica, nos quartos de final da Gold Cup 2023, em que a formação asiática participou como convidada.



O antigo selecionador português comandou o Irão entre 2011 e 2019 e regressou ao país em 2022, para disputar o Campeonato do Mundo do Qatar.