Carlos Queiroz tem “plano estratégico” para Colômbia no regresso da qualificação

Numa reunião com a equipa técnica, Queiroz apresentou o plano, segundo anunciou a Federação Colombiana de Futebol (FCF), e que inclui um programa de treino e preparação para jogadores.



O plantel que escolher terá níveis de forma e competição diferentes uns dos outros, dada a assimetria trazida para os campeonatos nacionais pela pandemia de covid-19, com um plano que se estende também à seleção sub-20.



O desempenho de alguns dos atletas de maior perfil foi analisado no encontro, assim como "os processos de regresso ao futebol nas várias ligas sul-americanas".



Em maio, o técnico luso tinha pedido "um calendário global uniforme e harmonizado" até ao final do ano, pedindo que não seja esquecido o futebol feminino, júnior e as ligas regionais.