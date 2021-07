Carlos Vaz Pinto conquista Taça do Quénia pelo Gor Mahia

O Gor Mahia, treinado pelo português Carlos Vaz Pinto, conquistou hoje a Taça do Quénia de futebol, ao vencer na final os AFC Leopards, por 4-1 no desempate através de grandes penalidades, após a igualdade 0-0 no tempo regulamentar.