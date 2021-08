Carlos Vinícius emprestado ao PSV Eindhoven por duas épocas com opção de compra

"O Carlos é um avançado completo, que acrescenta força e altura à nossa linha de ataque. É um bom jogador, que tem estado no nosso radar durante muito tempo. Nos últimos dias surgiu uma oportunidade de o trazer para o PSV Eindhoven e nós agimos imediatamente", afirmou o diretor de futebol do emblema holandês, John de Jong.

Por seu lado, o avançado brasileiro, de 26 anos, disse chegar com uma missão clara: marcar golos e ser campeão.

"Estou muito feliz por estar aqui. A minha primeira impressão do clube é boa. No Brasil conhecemos o clube por causa dos compatriotas que aqui jogaram e jogam. Falei também com o André Ramalho e o Bruma. Sinto-me bem-vindo e ansioso", afirmou em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.

Carlos Vinícius chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Real Massamá, tendo apontado 20 golos nessa temporada na II Liga, valendo uma transferência para o Nápoles, que o cedeu ao Rio Ave e ao Mónaco.

Em 2019/20, assinou pelo Benfica, marcando 24 golos em 47 partidas, tendo sido cedido ao Tottenham na última temporada, no qual enfrentou a concorrência feroz de Harry Kane e apontou 10 golos em 22 jogos.

Agora, nos Países Baixos, Carlos Vinícius vai partilhar balneário com o internacional português Bruma ao serviço do clube que o Benfica eliminou no `play-off` da Liga dos Campeões.