Lusa Comentários 27 Fev, 2019, 17:03 | Futebol Internacional

“A Suécia foi vice-campeã olímpica, é uma seleção muito forte, que tem uma presença regular nas fases finais de Mundiais, Jogos Olímpicos e Europeus. Vai ser um jogo bastante exigente”, avisou Carolina Mendes, acrescentando que as jogadoras suecas são “muito possantes fisicamente”.



A internacional lusa, que já envergou por 85 vezes a camisola da seleção principal, pela qual se estreou em dezembro de 2004, com um empate a um golo frente à Irlanda, previu que as suecas “não vão facilitar em nada”, por estarem a preparar a participação no Mundial de França.



Sobre o grau de motivação da equipa nacional, Carolina Mendes considerou que “não podia estar mais em alta”, uma vez que o ambiente no seio do grupo é saudável, assinalando que todas as jogadoras gostam de participar num torneio tão especial como a Algarve Cup, que reúne as melhores seleções do mundo.



A futebolista vê a participação neste torneio como um ensaio para a qualificação para o Euro2021, que a ‘equipa das quinas’ vai disputar a partir de outubro: "Vai ser importante para prepararmos a qualificação. Queremos estar ao mais alto nível e cada vez aproximar-nos mais das melhores seleções”.



A seleção portuguesa integra o grupo D, juntamente com a Suíça e a Suécia, vencedora da última edição, em conjunto com a Holanda, com a qual se estreia na prova, na sexta-feira, a partir das 16:45, em Albufeira.