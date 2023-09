Carrasco deixa Atlético de Madrid e ruma à Arábia Saudita

O extremo deixa Madrid após duas passagens, a última delas entre fevereiro de 2020 até ao momento, com um total de 266 partidas às ordens do técnico argentino Diego Simeone.No Al Shabab, Yannick Ferreira Carrasco vai ser orientado pelo neerlandês Marcel Keiser, antigo treinador do Sporting.Ao cabo de cinco jornadas, o Al Shabab é o penúltimo classificado da liga saudita, onde atuam vários jogadores portugueses, entre eles os internacionais lusos Cristiano Ronaldo, Rúben Neves e Otávio.Para o futebol saudita rumaram ainda várias outras estrelas do futebol mundial, como Neymar ou Benzema, e estão em ação vários treinadores lusos, como Jorge Jesus, Luís Castro, Nuno Espírito Santo, Pedro Emanuel, Jorge Mendonça e Filipe Gouveia.