Carvalhal pede "apoio massivo dos adeptos" frente ao Mónaco

O técnico quer "uma noite à Braga" e "o melhor de cada jogador e do coletivo", sendo que "o que pode marcar a diferença é o apoio massivo dos adeptos".



"Em 23 jogadores, temos 13 com menos de 22 anos e esta gente precisa de carinho e apoio. Principalmente nos momentos maus, precisamos dos aplausos deles. Temos um adversário com muito valor, de extrema competência, mas uma noite à Braga, com o apoio dos adeptos, pode fazer a diferença para conseguirmos a vitória", afirmou.



Carlos Carvalhal considera que, "nesta fase da competição, é 50/50 para todas as equipas" e deixou elogios ao Mónaco, notando que "vem de uma vitória fora moralizadora", em Marselha (1-0).



"Ouvi o Luís Campos, uma das pessoas que mais conhece o futebol francês, dizer que o Monaco tem o segundo melhor plantel depois do PSG, isso ilustra as dificuldades que vamos sentir no jogo. Vamos com a ambição de querer ganhar o jogo, vamos com tudo, com toda a determinação para suplantar o adversário", disse.



Questionado sobre se a muita juventude, e consequente menor experiência da equipa, poder ser um fator desfavorável na eliminatória, o treinador deu o exemplo de quem estava ao seu lado.



"O Ricardo Horta já teve 18 anos, na altura ele não tinha a mesma consistência exibicional e de golos, foi evoluindo e agora é um jogador absolutamente extraordinário", disse.



O treinador notou que ter "muitos jogadores de 17, 18 e 19 anos" traz alguma "falta de consistência aqui e ali, alguma irregularidade, que é normal, mas também há o lado positivo da irreverência e da vontade de vencer".



"Temos o 'mix' de gente experiente com a juventude e a sua estupidez natural, a pressão passa ao lado da malta mais nova, que quer é correr e jogar no meio de 16 equipas de elevadíssima qualidade", disse.



Sobre o Mónaco disse ser "uma equipa recheada de excelentes intervenientes", destacando o 'capitão' e goleador Ben Yedder, os avançados "extremamente rápidos e muito bons jogadores", um "excelente médio centro (Tchouaméni), um dos melhores a jogar em França de momento", além de "laterais brasileiros muito ofensivos e de grande qualidade".



Carvalhal disse esperar um Mónaco "a dividir o jogo, é o que faz normalmente", porque tem "características para impor o seu jogo", como "o Braga também as tem".



"O Braga é a equipa, nesta edição com equipas fantásticas, a que mais rematou à baliza até ao momento e a terceira que mais recuperou bolas. Temos um parâmetro em que somos os melhores da Europa (Liga Europa) neste momento, sinal que gostamos de ter abola e rematar à baliza", concluiu.