Casa de Paolo Rossi assaltada durante o funeral

Enquanto centenas de adeptos prestavam uma última homenagem ao "herói" da vitória italiana no Mundial de 1982 na Catedral de Vicenza, os assaltantes entraram na casa de Rossi, na localidade de Bucine, na província de Arezzo (Toscana), e levaram, segundo os media italianos, um relógio e uma pequena quantia em dinheiro, deixando os seus troféus.



Um colaborador de Rossi detetou o roubo ao deparar-se com uma janela partida na casa rural e, no regresso de Vincenza, a mulher do antigo futebolista confirmou o assalto, fazendo um inventário inicial do que foi roubado.



“É-me indiferente aquilo que roubaram, podiam até ter-me tirado 100.000 euros, mas é o gesto que me espanta”, lamentou Federica Cappelletti, em declarações aos media italianos.



Também o presidente da Câmara de Florença, Dario Nardella, deplorou, na rede social Twitter, o assalto, considerando que “um ato mais cobarde e repugnante do que este é realmente impensável”.



“Que a polícia faça todos os possíveis para encontrar os responsáveis. Toda a minha solidariedade e apoio à família de Paolo Rossi”, escreveu.



Paolo Rossi tornou-se uma lenda do futebol em 5 de julho de 1982, quando no Estádio Sarrià, em Barcelona, conseguiu um "hat-trick" face a uma fantástica seleção brasileira, derrotando-a por 3-2 e eliminando-a do Mundial de 1982, que seria conquistado pela "squadra azzurra".