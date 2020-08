Casa Pia reforça-se com guarda-redes, defesa e médio

O guarda-redes português, de 33 anos, chega a Lisboa depois de duas épocas a jogar na Roménia, ao serviço do Gaz Metan, e em Portugal já vestiu as camisolas do Nacional, Vitória de Setúbal, Olhanense e Sporting.



Quanto a Bruno Sousa, defesa de 24 anos, formado no Paços de Ferreira, representou na última época o Praiense, ao serviço do qual realizou 25 jogos e marcou um golo.



Para o meio campo, o Casa Pia contratou Romeu Ribeiro, de 31 anos, que nas últimas quatro temporadas vestiu a camisola do Penafiel, pelo qual realizou 142 jogos e marcou dois golos.



O médio, que fez parte da sua formação no Benfica, conta ainda com passagens por Marítimo, Desportivo das Aves, Trofense e Académico de Viseu.



Também hoje, o Casa Pia anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes Van der Laan e com o defesa nigeriano Kelechi John, que já na última época defenderam as cores dos ‘gansos'.



Estas aquisições do emblema lisboeta juntam-se ao avançado João Bonami e ao médio Christian Fiel, que também recentemente foram anunciados como reforços do conjunto lisboeta, que por decisão da Liga de clubes vai permanecer na II Liga.



O Casa Pia, que tinha sido despromovido ao Campeonato de Portugal, foi convidado pela Liga a apresentar a sua candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves, da I Liga, falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.