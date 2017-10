Catalunha: Lopetegui elogia `culé` Piqué e pede para que se evite a política

Lusa 03 Out, 2017, 15:30 | Futebol Internacional

O central, um dos símbolos do 'Barça' e que se tem manifestado publicamente a favor do referendo sobre a independência na Catalunha, foi na segunda-feira vaiado pelos adeptos em Las Rozas, Madrid.



Lopetegui, atual selecionador e antigo treinador do FC Porto, disse, em declarações à rádio COPE, que Gerard Piqué continua "motivado", apesar da atitude dos adeptos e que o comportamento com a equipa foi "sempre muito bom".



O responsável técnico da seleção espanhola salientou que os futebolistas têm o direito a expressar as suas opiniões de forma privada, mas que têm que evitar potenciar a "situação desagradável" gerada com o referendo pela independência da Catalunha.



Também hoje, o futebolista Thiago Alcântara falou em relação ao seu companheiro de seleção e pediu à imprensa para falar apenas de desporto e não de política.



"Vemos o Gerard com sempre. Nas vezes que esteve na concentração foi com compromisso, atitude e com a alegria de sempre, mesmo no balneário. Lamentamos, porque estamos aqui para jogar futebol e não para falar na vida de alguém, nem da minha. Lamento que não possamos estar tranquilos, para falarmos da Albânia ou de Israel [os adversários na qualificação para o Mundial2018]", disse Thiago Alcântara.