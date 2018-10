Catió Baldé assume desconforto de Bruma no Leipzig

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Out, 2018, 12:29 / atualizado em 15 Out, 2018, 12:29 | Futebol Internacional

O empresário do jogador ficou satisfeito com a exibição do avançado com a camisola da seleção frente à Escócia e manifestou-o ao afirmar: “Fez um jogo fabuloso coroado com um grande golo, visto por toda a Europa e por todo o mundo”.



No capítulo seleção Catió Baldé ainda acrescentou a sua satisfação pela afirmação do jogador na equipa nacional especificando: “Está no caminho da confirmação como um grande jogador dessa nova geração que está a surgir na Europa com 22/23/24 anos. Tenho esperança que consiga o lugar dele”.





O empresário acredita que Bruma está a conquistar o seu lugar na seleção e, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, disse que está a ver um jogador “a crescer, mais maduro e mais experiente”.









Leipzig um “dossier” delicado



Bruma está insatisfeito no Leipzig e pondera deixar o clube da Bundesliga já em janeiro, na reabertura do mercado.O representante do futebolista disse que quer ele quer o jogador não entendem a pouca utilização na equipa alemã.Para Catió Baldé o avançado “tem o direito de pensar na carreira dele e de querer jogar se não for ali que seja noutro clube”.O empresário revelou que ele e o internacional luso já solicitaram uma reunião à direção do clube alemão porque Bruma recusa ficar até ao final da época de braços cruzados a ver os outros jogar.Bruma leva 10 jogos realizados pelo Leipzig na presente temporada, nos quais apontou um golo.A época passada o avançado fez 37 jogos, gosta do Leipzig, e não quer queimar a segunda parte da época o que levou o empresário a desabafar: “Se até dezembro nada se alterar temos que arranjar uma solução”.