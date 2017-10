Cavani desvaloriza discussão com Neymar

Lusa 03 Out, 2017, 15:25 | Futebol Internacional

"São coisas do futebol. Às vezes fazem mais do que aquilo que é. Todos sabemos que tornam as coisas maiores do que elas são", justificou o avançado em conferência de imprensa, acrescentando que "as coisas ficam resolvidas no balneário e está tudo tranquilo".



Cavani, que está no PSG desde 2013, e Neymar, contratado esta época ao FC Barcelona por 222 milhões de euros, tiveram uma discussão no jogo com o Lyon, na Liga francesa, que venceram por 2-0, para saber quem marcava uma grande penalidade.



A marcação acabou por pertencer ao avançado uruguaio, com Cavani a falhar a grande penalidade.



Na ocasião, o jornal L'Équipe adiantou que a tensão entre os dois jogadores foi tão forte que quase levou a que se agredissem já nos balneários, após o final do jogo.



"O importante é que todos lutemos pelo mesmo objetivo, seja na seleção ou na equipa em que esteja a jogar", frisou Cavani.