Cédric fratura o nariz num treino e falha retoma do Arsenal na Premier League

Cédric Soares, de 28 anos, fraturou o nariz num choque casual durante o treino com o avançado Bukayo Saka e foi descartado pelo treinador espanhol Mikel Arteta para o jogo da retoma em casa do Manchester City, referente à 29.ª jornada.



O tempo de paragem do defesa português cedido pelo Southampton ao Arsenal até final da época não foi revelado pelo clube, mas, de acordo com a comunicação de Cédric, pode ser de vários dias, consoante a evolução da lesão, ou semanas.



O Liverpool retoma no domingo a Liga inglesa de futebol, depois de uma paragem de mais de três meses, a escassas duas vitórias de colocar um ponto final numa ‘seca’ de 30 anos, pois foi na longínqua época de 1989/90 que os ‘reds’ celebraram o seu 18.º e último título.



Se o Arsenal, sem Cédric, vergar hoje o Manchester City orientado pelo catalão Pep Guardiola, no dia 1 da retoma, os ‘reds’ poderão fazer a festa no domingo em casa do vizinho e rival citadino Everton, à porta fechada, em embate da 30.ª jornada.