Cedric Soares emprestado pelo Southampton ao Arsenal

O campeão da Europa de seleções, de 28 anos, chega aos "gunners", 10.ºs classificados da "Premier League", após cinco temporadas nos "saints", que já o tinham cedido, em 2018/19, ao Inter Milão.O defesa luso, que conta 33 internacionalizações pela seleção principal, ao serviço da qual marcou um golo, cumpriu a formação e chegou a profissional no Sporting, tendo alinhado uma temporada na Académica, por empréstimo, em 2011/12.O diretor técnico do Arsenal, o brasileiro Edu, elogiou Cédric, destacando a sua "".", sustentou Edu.

Antes de Cedric, a formação comandada pelo espanhol Mikel Arteta tinha consumado a contratação, também por empréstimo, do defesa central espanhol Pablo Marí, que jogava no Flamengo, treinado por Jorge Jesus.