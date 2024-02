Ceferin garante que não vai concorrer a um quarto mandato

"Estou cansado, longe da minha família há muito tempo. Decidi não voltar a candidatar-me em 2027", disse o esloveno, em conferência de imprensa no final do Congresso, que se realizou em Paris.



Ceferin, que assumiu o cargo em 2016, após a saída do francês Michel Platini, garantiu que esta decisão está tomada "há mais de seis meses".



"Após algum tempo, esta organização precisa de sangue novo", considerou.



Antes, o Congresso da FIFA tinha alterado o estatuto, permitindo que o atual presidente do organismo concorresse a um quarto mandato, quando só podia fazer três.



O texto hoje aprovado não suprime o limite de três mandatos, uma das medidas chave tomadas em abril de 2017 por Ceferin, após os numerosos escândalos que obrigaram a tomar medidas similares na FIFA e no Comité Olímpico Internacional (COI), mas precisa que esta regra, válida para todos os membros do Comité Executivo, não leva em conta os mandatos iniciados antes de 01 de julho de 2017.



Ceferin foi reconduzido para um novo mandato de quatro anos, no 47.º Congresso do organismo, realizado em Lisboa, em 05 de abril de 2023.