Celta de Carlos Carvalhal empata com Osasuna

A formação navarra foi a que mais lutou pelo golo no estádio El Sadar, mas as iniciativas de ataque do Osasuna, sobretudo de Abde, foram sempre travadas pelos jogadores orientados por Carvalhal.Aos 74 minutos, o árbitro anulou mesmo um golo a Abde e, perto do final, Pablo Ibañez esteve perto do golo navarro, mas o remate foi intercetado por Iván Villar.O suíço Haris Seferovic, jogador que o Benfica emprestou ao Celta no início do ano, começou o jogo no banco e entrou aos 57 minutos. Gonçalo Paciência, suplente na partida, também do clube galego, não chegou a ser utilizado.Após este jogo, o Osasusa subiu ao oitavo lugar, com 34 pontos, enquanto o Celta de Vigo também ganhou uma posição, passando a ser 12º, com 28 pontos.