Celta de Vigo de Carlos Carvalhal afastado da Taça do Rei ante o Espanyol

O Celta de Vigo, do treinador português Carlos Carvalhal, esteve a vencer em casa do Espanyol, porém acabou afastado, perdendo por 3-1, após prolongamento, nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha em futebol.