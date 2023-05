Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, soma quarta derrota seguida na Liga espanhola

No Estádio San Mamés, o ganês Iñaki Williams adiantou os bascos, logo à passagem do minuto cinco, uma vantagem que durou até aos instantes iniciais do segundo tempo, face ao tento do norueguês Jorgen Larsen (50).



O avançado Alex Berenguer (54) foi o autor do golo que colocou o Bilbau na rota dos triunfos, após três derrotas e um empate, e que permitiu a ascensão ao sétimo posto ‘europeu’, com 50 pontos.



No conjunto de Vigo, 14.º, com 39 pontos, o ponta de lança internacional português Gonçalo Paciência foi lançado em campo por Carlos Carvalhal aos 77 minutos.



Se o Atlhetic ascendeu à zona europeia, o Girona acabou por ‘cair’ para o oitavo posto (48 pontos), por culpa da derrota consentida nos minutos finais frente ao Villarreal (2-1), que continua a sonhar com o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.



Em Girona, Yeremy Pino abriu o ativo para o ‘submarino amarelo’, aos nove minutos, com a resposta anfitriã a chegar pelos ‘pés’ de David López, aos 24. Gerard Moreno entrou em campo aos 62 minutos para, aos 90+4, anotar o golo da vitória.



Assim, o Villarreal passa a somar 60 pontos, no quinto posto, ficando a dois da Real Sociedad, quarta posicionada, que hoje se desloca à Catalunha para defrontar o já campeão FC Barcelona.