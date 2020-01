Celta de Vigo sai da zona de despromoção apesar do empate com Osasuna

Na partida da 19.ª jornada da La Liga, disputada no Estádio de Balaídos, em Vigo, os golos só apareceram na segunda parte, o primeiro apontado para a formação da casa por Santi Mina, aos 75 minutos, e o tento do empate a ser marcado por Ezequiel Ávila aos 83.



Com a partilha de pontos nesta última ronda da primeira volta, o Celta de Vigo saiu da zona de despromoção e está agora no 17.º posto com 15 pontos, enquanto o Osasuna segue em 12.º com 24 pontos.



Horas antes, o Granada derrotou o Maiorca com um golo solitário de Ángel Montoro, aos 24 minutos, e ocupa o décimo lugar, relegando os maiorquinos para a zona de despromoção (18.º), por troca com o Celta de Vigo.



Já a Real Sociedad manteve o quinto lugar, com 31 pontos, apesar da derrota caseira com o Villarreal (2-1), que continua a recuperar depois de ter atravessado uma má fase, e já é nono com 28 pontos.



No outro jogo do dia, que opôs o Alavés (15.º com 20 pontos) e o Bétis de Sevilha (13.º com 24), houve partilha de pontos com Aleix Vidal a marcar para os bascos (14 minutos) e o brasileiro Emerson a faturar para os andaluzes.



A La Liga chega ao fim da primeira volta com o Barcelona e o Real Madrid no topo da classificação com 40 pontos, mais cinco do que o Atlético de Madrid, de João Félix, e o Sevilha.