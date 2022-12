Celta segue em frente na Taça do Rei

A equipa orientada pelo técnico português não sentiu dificuldades para se impor em casa do atual oitavo classificado do grupo 2 da II Divisão, o Gernika, com golos de Carles Perez, ex-Roma, de José Mourinho, aos 31 minutos, do central ganês Joseph Aidoo e do médio Luca de la Torre.



Do onze inicial da equipa de Vigo fez parte o avançado português Gonçalo Paciência, que acabou substituído por Luca de la Torre, aos 56 minutos, que viria a marcar o terceiro golo da formação galega.



Surpresa protagonizou o "tomba-gigantes" Cacereno, equipa do grupo 5 da II Divisão (quarto escalão), que recebeu e venceu o Girona, da I Liga, por 2-1, feito que começou a ser consumado aos 17 minutos, quando o avançado da casa Francisco Grande Serrano abriu o marcador, mas o Girona ainda logrou empatar antes do intervalo, aos 30, pelo avançado argentino Valentin Castellanos.



O golo decisivo que atirou com o Girona para fora da Taça do Rei, à segunda ronda, foi marcado pelo avançado Ivan Fernández, aos 61 minutos.