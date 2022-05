Celtic de Jota conquista o seu 52.º título escocês

Nos últimos 11 anos, os "católicos" apenas perderam um cetro, na época passada, para os eternos rivais do Rangers, que agora são segundos.A saída de Steven Gerrard resultou num abaixamento de forma dos "protestantes", que, sob o comando de Gio Van Bronckhorst, acabou por perder o comando e cair para segundo.O Celtic, de Ange Postecoglou, tem 90 pontos, face aos 86 do Rangers, que vai disputar a final da Taça ante o Hearts e igualmente o jogo decisivo da Liga Europa, em Sevilha, ante os alemães do Eintracht Frankfurt.Apesar de ser o seu 52.º título, o Celtic está ainda a três do seu eterno rival, o Rangers, com 55.