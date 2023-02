Celtic vence rival Rangers e conquista Taça da Liga escocesa pela 21.ª vez

Em Hampden Park, o avançado nipónico Kyogo Furuhashi foi a grande figura do ‘Old Firm’, ao marcar os tentos decisivos, aos 44 e 56 minutos, com o colombiano Alfredo Morelos a encurtar distâncias para o Rangers.



No Celtic, o extremo português Jota foi titular, tendo saído aos 64 minutos.



Se os católicos conquistaram a Taça da Liga da Escócia em 21 ocasiões, os protestantes contabilizam 26 no palmarés, a última em 2011.