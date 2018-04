Centrais do Sporting "metem água" e passagem às "meias" fica difícil

Lusa Comentários 05 Abr, 2018, 22:29 / atualizado em 05 Abr, 2018, 22:32 | Futebol Internacional

A nova casa dos espanhóis tem sido uma verdadeira fortaleza, face aos agora nove triunfos consecutivos dentro de portas, graças aos tentos de Koke (01) e Antoine Griezmann (40), que assim ofereceram uma confortável vantagem para a segunda mão agendada para o dia 12 de abril, em Lisboa. O holandês Bas Dost e o português Fábio Coentrão viram o cartão amarelo e serão baixas importantes em Alvalade.



As duas equipas chegaram a esta fase depois de serem ‘despromovidas’ da Liga dos Campeões, com o Sporting a afastar depois o Astana e o Viktoria Plzen, a necessitar do prolongamento para afastar os checos, enquanto os ‘colchoneros' ultrapassaram facilmente o FC Copenhaga e o Lokomotiv Moscovo, de Éder e Manuel Fernandes.



Perante um Wanda Metropolitano muito bem composto, os técnicos Jesus e Simeone apresentaram os seus ‘onzes' habituais, exceção feita apenas ao lado esquerdo ‘leonino', em que costa-riquenho Bryan Ruiz ocupou o lugar do argentino Acuña.



O arranque da partida não poderia ter sido pior para os ‘leões'. Com menos de 30 segundos decorridos, o Atlético conseguiu desmoronar facilmente a defesa ‘leonina', graças a um erro crasso e infantil de Coates, a oferecer a bola a Savic, que assistiu Koke para bater Rui Patrício.



O Sporting demorava a ‘acordar’ e a dupla atacante composta por Griezmann e Diego Costa aproveitava para deixar os centrais visitantes em apuros, uma vez que não tinham velocidade para acompanhar os duelos. Nem três minutos estavam cumpridos e Godin quase fez o segundo de cabeça, mas Patrício negou com uma enorme defesa.



A reação dos ‘leões' foi tímida, apostando principalmente em jogar por dentro, sem sucesso. Contudo, as duas escassas investidas na direita de Gelson Martins ainda foram o melhor que o Sporting apresentou, mas Bas Dost não receberia a bola nas melhores condições para finalizar, também por culpa da defesa.



A melhor resposta do Sporting até aconteceu à passagem da meia hora, porém a displicência de Gelson Martins, isolado, a rematar foi tão grande que o Atlético voltou à área ‘leonina' para fazer mais estragos e com nova contribuição decisiva do central, desta vez por Mathieu. O defesa francês deixou escapar a bola e o inevitável Antoine Griezmann isolou-se para dilatar de forma justa.



O uruguaio Coates estava irreconhecível e nem mesmo o intervalo fez refrescou o central, voltando a comprometer de forma inacreditável em mais duas ocasiões, ainda que salvas por Rui Patrício perante Diego Costa.



Jorge Jesus, que tinha retirado William Carvalho instantes antes do descanso para fazer entrar Acuña, continuou a ver os seus jogadores realizarem uma exibição muito aquém do esperado. As desatenções, os demasiados passes falhados e a falta de entrosamento resumem a prestação ‘leonina' e tornam mais complicada a continuação na prova.



Já em tempo de compensação, o colombiano Montero teve tudo para reduzir, mas a falta de confiança notória levou o avançado a deslumbrar-se com um remate para a bancada com a baliza aberta, na sequência de uma defesa incompleta de Oblak.