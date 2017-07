Central Jesús Vallejo apresentado como reforço do Real Madrid

Lusa 07 Jul, 2017, 16:33 | Futebol Internacional

"Ser jogador do Real Madrid implica responsabilidade e, pela minha parte, darei tudo por este emblema e esta camisola", disse Vallejo, de 20 anos, durante a cerimónia de apresentação, realizada no estádio Santiago Bernabéu.



O jovem defesa central, contratado em 2015, reforça o setor defensivo, que estava desfalcado devido à saída de Pepe, depois de ter passado as duas últimas épocas emprestado ao Saragoça e aos alemães do Eintracht Frankfurt.



"É um jogador que reúne todas as condições para triunfar no Real Madrid", observou Florentino Pérez, o presidente do clube espanhol, no qual alinha o avançado internacional português Cristiano Ronaldo.