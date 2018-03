Centro Lusitano de Zurique quer ajudar Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mar, 2018, 11:01 / atualizado em 22 Mar, 2018, 11:01 | Futebol Internacional

"Os treinos foram cancelados, pois praticamente todos os atletas têm bilhete, o interesse é enorme" para o encontro de Portugal com a seleção norte-africana, revela o presidente, Armindo Alves, que, apesar de "lamentar o preço dos ingressos a 50 euros", já os tem garantidos para si e toda a família.



Certo é que o clube que há dias festejou 34 anos -- tem cerca de 400 sócios, incluindo um rancho folclórico, vai "parar" na sexta-feira, uma vez que as 11 equipas de futebol, "dos "fraldinhas" aos veteranos, homens e mulheres, já fizeram saber da indisponibilidade para treinar, com o aval dos treinadores", que também vão ao Stade Letzingrund.



A temperatura à hora do jogo, 19h45 em Portugal, 20h45 na Suíça, deve rondar os zero graus, mas os lusitanos prometem acalorar a seleção com apoio incondicional, avisando que no fim do seu esforço esperam só ter motivos para celebrar.



Márcio Loureiro, o treinador da formação sénior, quer assistir a uma vitória - "mesmo sendo um jogo a não valer nada" - e, não vá o profissionalismo esquecer-se de detalhes importantes, aconselha os jogadores a "aquecer bem, por causa das lesões", que associa ao muito frio que se faz sentir em Zurique, atualmente rodeado de montanhas em neve.



A Fernando Santos, o mister deixa a sugestão de "rejuvenescer" a seleção, pois preocupa-o o facto de haver "muitos atletas" acima dos 30 anos, e entende que é hora de abrir as portas a jovens como Ruben Dias, Gelson Martins, Gonçalo Paciência e André Silva, este último já é aposta habitual do selecionador.