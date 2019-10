Cerca de 3.500 mulheres em jogo de futebol no Irão

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Out, 2019, 10:57 / atualizado em 09 Out, 2019, 10:57 | Futebol Internacional

Sahar Khodayari abriu as portas dos estádios às mulheres no Irão | Reuters

A abertura dos estádios a mulheres surge semanas depois de a jovem iraniana Sahar Khodayari, de 29 anos, se ter imolado em frente a um tribunal de Teerão, vindo a falecer, depois de ter sido condenada a seis meses de prisão por tentar ir a um jogo.



A morte de Sahar Khodayari suscitou uma onda de protestos nas redes sociais, com várias figuras mediáticas a pedirem à FIFA que banisse o Irão das competições internacionais e que os adeptos não assistissem aos jogos.



Entretanto, uma delegação da FIFA deslocou-se à capital iraniana, onde se encontrou com responsáveis governamentais, e disse ter recebido garantias de que as mulheres seriam autorizadas a entrar nos estádios.



Segundo a agência iraniana de notícias, os bilhetes para o jogo de qualificação para o Mundial2022, a disputar no estádio Azadi, com capacidade para 80.000 espetadores, foram todos vendidos e "está garantida a presença de cerca de 3.500 mulheres".





Desde 1979, após a revolução islâmica, as mulheres foram proibidas de entrar em estádios, com a justificação oficial de as proteger dos homens.