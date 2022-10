“Champions”. Benfica e FC Porto tentam “oitavos”

No Grupo H, um triunfo sobre a Juventus na terça-feira, no Estádio da Luz, assegura a passagem do Benfica à próxima fase, com o FC Porto a ter quase o mesmo cenário, na quarta-feira, no Grupo B, caso vença na Bélgica o Club Brugge, embora necessite que o Atlético de Madrid falhe o triunfo na receção ao Bayer Leverkusen.



O Sporting chega a esta fase com os mesmos pontos que o FC Porto (seis), mas a sua situação no Grupo D é bem diferente dos atuais campeões nacionais.



Na quarta-feira, os "leões" viajam até Londres para medir forças com o Tottenham, sabendo que um triunfo ou um empate mantém todas as decisões para a última ronda, ou que um desaire poderá significar o adeus à principal competição europeia de clubes.



Benfica com cenário atrativo



Primeiro a entrar em campo, na terça-feira, o Benfica recebe a Juventus com o estatuto de imbatível em todas as provas em 2022/23, após passar o teste no Dragão, onde venceu por 1-0, com um golo de Rafa, para a 10.ª ronda da I Liga, e com todas as condições para mais uma vez marcar presença os "oitavos".



Com a equipa quase na máxima força e até com alguns jogadores que pouparam forças no clássico, como Bah, João Mário e Enzo Fernández (todos substituídos ao intervalo), a formação de Roger Schmidt tenta carimbar a passagem perante uma irregular Juventus, com o argentino Di Maria a falhar o regresso à Luz, por lesão.



O triunfo garante desde logo a continuidade dos encarnados, com qualquer outro resultado a adiar a decisão para Israel com o Maccabi Haifa, na última jornada, sempre com o clube da Luz em excelente posição de alcançar o apuramento.



FC Porto ambicioso na Bélgica



Na quarta-feira, o FC Porto viaja até à Bélgica para defrontar um Club Brugge já apurado, com o emblema português a querer desforrar-se, depois da surpreendente goleada sofrida no Dragão (4-0) no primeiro embate.



O capitão Pepe deverá continuar ausente, devido a lesão, numa equipa de Sérgio Conceição que, apesar dos dois desaires no arranque do grupo, chega à quinta jornada com possibilidades reais de novamente seguir para os "oitavos".



Para isso, o FC Porto tem de vencer o campeão belga e esperar que Atlético Madrid, de João Félix, seja barrado pelos germânicos do Bayer Leverkusen, na capital espanhola.



Mesmo com o pior cenário, a derrota, os campeões nacionais vão continuar na luta pelo apuramento, com tudo a ficar decidido na última jornada, na receção ao Atlético Madrid, cenário idêntico ao da última época, em que a equipa de Diego Simeone surgiu vitoriosa.



Sporting proibído de perder



Bem diferente está o cenário do Sporting, que segue motivado para Londres, após o triunfo caseiro sobre o Casa Pia (3-1), para o campeonato, que veio acalmar Alvalade, sobretudo após a eliminação inesperada da Taça de Portugal com o Varzim, do terceiro escalão.



Sem Pedro Gonçalves e Ricardo Esgaio, devido a castigo, e com Coates dificilmente a recuperar dos problemas físicos, a equipa de Rúben Amorim joga o futuro nas provas europeias na capital inglesa, com o perigo de ficar já eliminado da "Champions", se perder com o Tottenham.



Mesmo um triunfo em Londres deixa o Sporting ainda à espera da sexta e decisiva jornada, num agrupamento que ainda inclui Marselha, que tem vantagem no confronto direto com os "leões", e Eintracht Frankfurt.