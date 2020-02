"Champions". Bernardo no Bernabéu, Ronaldo em Lyon e Messi em Nápoles

Na terça-feira Lionel Messi, que no fim de semana regressou aos golos com um "póquer", visita, com o FC Barcelona, a antiga casa de Diego Armando de Maradona, o San Paolo, em Nápoles, e o Bayern Munique tenta alargar o seu incontestável poderio na Europa, no confronto com o Chelsea, em Londres.





Em relação aos embates de amanhã (terça-feira) o Bayern Munique, vencedor das últimas sete edições da "Bundesliga", joga no reduto de um irregular Chelsea e é claramente favorito, numa época em que já venceu na capital inglesa, o Tottenham, por incríveis 7-2.



O polaco Robert Lewandowski, autor de 23 golos na "Bundesliga" e 10 na "Champions", será a maior dor de cabeça para os londrinos, que sonham em voltar a surpreender os bávaros, como fizeram, em pleno Allianz Arena, na final de 2011/12.



O outro encontro está marcado para Nápoles, o santuário de Maradona, onde se desloca, pela primeira vez, o seu sucessor, Messi, que, sem a companhia de Suárez e Dembelé, vai tentando manter o FC Barcelona na luta.



Na estreia europeia do treinador Quique Sétien, o "Barça" apresenta-se como favorito, até porque o Nápoles está a fazer a pior época em muitos anos, mas na cabeça dos seus jogadores ainda pairam, com certeza, os desastres de Roma (2018) e Liverpool (2019).



Bernardo no velho "reino" de Ronaldo







Na quarta-feira, os "merengues", acabados de perder a liderança em Espanha, procuram o regresso à glória pós Cristiano Ronaldo, que visita Lyon com a Juventus, enquanto a equipa de Bernardo Silva também tenta esquecer amarguras internas.



Dos quatro jogos, o que desperta maior atenção é, sem dúvida, o do Santiago Bernabéu, onde os "blancos" tentam voltar a ser grandes na Europa - depois dos títulos de 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 -- sem os golos de Cristiano Ronaldo.Na época passada, primeira depois da partida daquele que se tornou o melhor marcador da história do clube (451 golos em 438 jogos), o Real Madrid caiu nos "oitavos", face ao Ajax (2-1 fora e 1-4 em casa), algo que vai procurar não repetir.Pela frente, os comandados de Zinédine Zidane vão ter o City, que trás de regresso ao Bernabéu, onde já venceu muitas vezes, o técnico Pep Guardiola, que comanda uma equipa que tem dececionado na "Premier League", seguindo a 19 pontos do líder e quase campeão Liverpool, que tem menos um jogo disputado.O conjunto de Manchester deverá, assim, apostar tudo, ou quase tudo, na "Champions", até porque foi recentemente condenado, ao abrigo do "fair play" financeiro, a um castigo de dois anos fora das competições europeias. É agora, ou daqui a muito tempo.Se são esperadas grandes emoções em Madrid, no mesmo dia, em Lyon, a Juventus apresenta-se como inquestionável favorita, na casa de um conjunto ainda por cima desfalcado, por lesão, da sua grande estrela, o holandês Memphis Depay.No que será o seu quarto embate face ao conjunto gaulês nos "oitavos", Cristiano Ronaldo é a grande ameaça para o compatriota Anthony Lopes, com 23 tentos em 30 jogos nesta fase de prova e golos -- num total de 13 -- em todos os seus nove jogos de 2020.





O que está para trás







Em relação aos primeiros quatro jogos dos "oitavos", destaque para o 1-0 do Atlético de Madrid ao campeão Liverpool, selado por Saúl Ñíguez, e o "bis" do miúdo norueguês Haaland (já tinha oito tentos pelo Salzburgo) no 2-1 do Borussia Dortmund ao Paris SG.Por seu lado, a estreante Atalanta bateu em San Siro o Valência por convincentes 4-1 e o Leipzig, um dos carrascos do Benfica, ganhou fora ao Tottenham, de José Mourinho, por 1-0, graças a um penálti de Timo Werner.Os quatro encontros que completam a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões têm todos início às 20h00 (em Lisboa).