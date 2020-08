"Champions". Confrontos entre adeptos do PSG e polícia em Paris

De acordo com a agência AFP, na capital, ainda estava o jogo na primeira parte e a polícia francesa foi obrigada a intervir com gás lacrimogéneo para impedir a utilização de fogo de artifício por parte de alguns adeptos.O Bayern de Munique conquistou pela sexta vez a Liga dos Campeões, ao vencer na final o Paris Saint-Germain por 1-0, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa.O golo do francês Kingsley Coman, aos 59 minutos, foi o suficiente para os bávaros arrebatarem o seu sexto troféu na competição, juntando aos conquistados em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013.A formação francesa disputou a primeira final da "Champions" da sua história.

A 65.ª edição da prova teve uma inédita "final a oito" em Lisboa, depois de ter sido interrompida devido à pandemia de covid-19.