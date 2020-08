"Champions em Lisboa". Final de contrastes

A formação agora comandada por Hans-Dieter Flick vai disputar a sucessão ao Liverpool e o seu sexto cetro, que já ergueu em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013, depois de um percurso imaculado, iniciado na frase de grupos sob a orientação do croata Niko Kovac.O polaco Robert Lewandowski é o principal protagonista ofensivo da equipa alemã, com 15 golos, que lhe valem o estatuto de melhor marcador da competição, com mais cinco golos do que o norueguês Erling Haaland (Borussia Dortmund, depois de ter jogado no Salzburgo) e seis do seu companheiro de equipa Sèrge Gnabry, autor de um "bis" na meia-final diante do Lyon (3-0).





Parisienses com nova sensação







Remontava a essa época, há 25 anos, a última presença do Paris Saint-Germain nas meias-finais da Liga dos Campeões, tendo então sido afastado do jogo decisivo pelos italianos do AC Milan (1-0 e 2-0).O brasileiro Neymar e Mbappé, cujas contratações em 2017 ainda encabeçam a lista das mais caras de sempre, são duas faces ainda visíveis dessa aspiração, juntamente com as de Di Maria, Icardi, Thiago Silva e Navas, depois de reforços como Ibrahimovic, Cavani, David Luiz, Pastore ou Lavezzi.A reviravolta foi conseguida em casa (2-0), com golos de Neymar e Bernat, em 10 de março, antes da interrupção da competição devido à pandemia, e, depois, com a conclusão precoce da Ligue 1, e a atribuição de mais um título nacional, o Paris Saint-Germain assumiu-se candidato ao título europeu, ao pôr fim, nos descontos, ao ‘sonho de verão’ da Atalanta (2-1), depois do ‘inferno’ sanitário da Lombardia, e à vitória autoritária diante do Leipzig (3-0), na antecâmara do embate decisivo.

Independentemente disso, certo é que, entre os treinadores, tal como na época passada, quando Jürgen Klopp venceu o troféu ao serviço do Liverpool, no fim, vai ganhar um alemão, seja Tuchel ou Flick, que, como jogador, perdeu a final de Viena frente ao FC Porto (2-1), em 1986/87.