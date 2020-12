"Champions". FC Porto apurado em jornada decisiva para quatro portugueses

Além dos "dragões", Bayern Munique, detentor do título, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Sevilha, FC Barcelona, Juventus e Borussia Dortmund chegam a esta jornada já sem preocupações na luta pelo acesso à próxima fase.





Grupo C com "citizens" e "dragões" seguros







Com o segundo lugar definido no Grupo C, que tem o Manchester City como vencedor garantido, o FC Porto defronta um Olympiacos, de Pedro Martins, ainda com esperanças de poder, pelo menos, continuar a sua aventura europeia na Liga Europa, juntamente com o Marselha, de André Villas-Boas, que vai a Inglaterra medir forças com os "citizens".As equipas dos dois treinadores portugueses estão empatadas com três pontos, com os gregos a terem vantagem no confronto direto.Sem nada a ganhar ou a perder, e com um calendário que tem sido bem pesado, por causa da pandemia da covid-19, o técnico Sérgio Conceição poderá optar por fazer descansar algumas das sua principais figuras, embora os milhões da Liga dos Campeões tenham sempre um peso.





Grupo E com contas fechadas







À semelhança do agrupamento dos portistas, Chelsea, primeiro, e Sevilha, segundo, têm igualmente tudo definido no Grupo E, enquanto FC Barcelona, de Francisco Trincão, e Juventus, de Cristiano Ronaldo, vão lutar pela conquista do Grupo G, em Espanha. No primeiro embate, em Turim, os catalães venceram por 2-0.Desta vez, Messi e Ronaldo poderão voltar a encontrar-se, depois do português ter falhado o primeiro embate por estar infetado com o novo coronavírus.





Grupo H com duas vagas para três equipas







Na jornada das decisões, o Grupo H é aquele que mais curiosidade suscita, com Paris Saint-Germain, de Danilo, Manchester United, de Bruno Fernandes, e Leipzig a chegarem a esta fase todos com nove pontos, com os turcos do Basaksehir já eliminados.O PSG, finalista da última edição, recebe a formação turca, enquanto o Manchester United vai à Alemanha defrontar o Leipzig, no que promete ser uma verdadeira final pelo acesso aos "oitavos", embora os ingleses tenham goleado por 5-0 os germânicos, em Old Trafford, no primeiro embate.









Em termos de incertezas, o Grupo B é o único que chega à última ronda com todas as quatro equipas com possibilidade de qualificação, com Borussia Monchengladbach (oito pontos), Shakhtar Donetsk (sete), Real Madrid (sete) e Inter Milão (cinco) a terem ainda aspirações de seguir em frente, com especial destaque para os "merengues".Recordista da competição, com 13 troféus, o Real Madrid nunca caiu na fase de grupos no novo formato da Liga dos Campeões, algo que coloca ainda mais pressão sobre a formação de Zidane, que recebe o Borussia Monchengladbach.Por seu lado, o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vai a Milão defrontar o Inter, num terreno em que há quatro meses foi goleado por 5-0, nas meias-finais da Liga Europa.





Grupo A a palavra a João Félix







Outra "final" vai acontecer na Áustria, com o Salzburgo a receber o Atlético Madrid, de Félix, num Grupo A já conquistado pelo Bayern Munique.Com seis pontos, contra quatro dos austríacos, a formação espanhola necessita apenas do empate para seguir em frente, num jogo que terá especial atenção do Lokomotiv Moscovo, de Éder, que ainda pode garantir a Liga Europa caso vença em Munique.





Grupos D e F com quatro aspirantes







No Grupo D, com Liverpool apurado e dono do primeiro lugar, Ajax e Atalanta lutam pelo apuramento em Amesterdão, o mesmo acontecendo com Lazio e Club Brugge, no Grupo F, com o Borussia Dortmund garantido no topo.