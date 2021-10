"Champions". FC Porto e Sporting com jogos decisivos

Vindos de um positivo empate em casa do Atlético de Madrid e de uma goleada sofrida às mãos do Liverpool, os "dragões" têm de bater em casa os italianos para reentrarem na luta pelos "oitavos", num grupo B que tem jogo grande em Espanha, com o embate entre Atlético de Madrid e Liverpool.





A favor do FC Porto joga o fator casa, o facto de se apresentar na máxima força, algumas baixas importantes no Milan e, idealmente, a lição aprendida frente ao Liverpool: na "Champions", os erros pagam-se caro.







Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, analisou a equipa "rossonera", e avançou a necessidade imperiosa de jogar bem e ganhar.









O encontro entre "dragões" e italianos tem início agendado para as 20h00, no estádio do Dragão, com arbitragem do alemão Felix Brych.Pior ainda está o Sporting, uma vez que ocupa a quarta posição no grupo C, sem qualquer ponto, depois de ter somado derrotas com Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0), pelo que só a vitória interessa aos comandados de Rúben Amorim.A seis pontos de holandeses e alemães, os "leões" têm importante duelo com o Besiktas - igualmente sem pontos -, sendo que só os dois triunfos na dupla jornada que se avizinha com os turcos permitem aos verde e brancos manterem uma réstia de esperança de ainda lutarem por uma presença nos oitavos de final, além de os deixarem bem colocados para integrarem a Liga Europa caso falhe o primeiro objetivo.





Rúben Amorim já pode contar com Pedro Gonçalves pela primeira vez na prova. O avançado dá aos "leões" uma maior agressividade ofensiva. A dúvida prende-se com Pedro Porro, outro jogador que é essencial, não só pela qualidade técnica, mas também pela agressividade e intensidade que coloca em todos os momentos que está dentro do relvado. Será uma dúvida para tirar apenas a meio da tarde desta terça-feira.







No lançamento da partida o técnico dos "leões" considerou fundamental a conquista da vitória.











O encontro de Istambul está agendado para as 18h45 locais (17h45 em Lisboa) e será dirigido pelo esloveno Slavko Vincic.