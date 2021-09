"Champions". FC Porto e Sporting procuram primeira vitória

Os "leões" tentam redimir-se da goleada sofrida na estreia no Grupo C, diante do Ajax (1-5), mas terão pela frente, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), o quarto colocado da Bundesliga, que vem de uma derrota com o Borussia Mönchengladbach e no qual alinha o português Raphaël Guerreiro.





Na equipa leonina perspetivam-se algumas alterações. Ricardo Esgaio pode regressar para substituir Vinagre à esquerda da defesa. Tiago Tomás poderá substituir Nuno Santos. Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves são baixas confirmadas por lesão.







Quando começar a partida no Signal Iduna Park, Sporting e Borussia já saberão o resultado do outro embate do grupo, no qual o Ajax, líder, com três pontos, recebe às 17h45 o Besiktas, que perdeu frente aos alemães na jornada inaugural.

Depois de ter alcançado um "nulo" (0-0) no terreno do Atlético de Madrid, o FC Porto volta a ter mais um "osso duro de roer" no Grupo B, com uma receção ao Liverpool (20h00), atual comandante da Premier League e do grupo da "Champions", no qual se estreou com um triunfo sobre o AC Milan (3-2), somando três pontos, mais dois do que portistas e madrilenos.





Baixa praticamente certa é a do defesa Pepe. O ponto de situação não é risonho, segunda-feira não treinou, e na antevisão do encontro o treinador Sérgio Concenção mostrou-se preocupado ao afirmar: "Vamos ver se o conseguimos recuperar. Essa questão é importante, porque estar ou não o Pepe pode interferir com a nossa postura em campo, a nossa forma de jogar e a nossa estratégia para o jogo".



O técnico dos portistas ainda acentuou: "Estar Pepe ou não faz diferença. É um jogador que, apesar da idade, é rápido. Nestes jogos é essencial ter gente capaz. Ter um jogador da experiência do Pepe é muito bom. Sem ele, podemos mudar alguma coisa. Com a ausência do Mbemba, fica mais complicado".







Esta será a terceira vez que os "dragões" defrontam os "reds" nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões, sendo que nas duas anteriores, ambas na fase a eliminar, perderam os jogos em casa por margem considerável: 0-5 em 2017/18, nos "oitavos", e 1-4 em 2018/19, nos "quartos".No outro jogo do grupo, o AC Milan recebe o Atlético de Madrid, também às 20h00, em San Siro.

Além dos encontros dos grupos de Sporting e FC Porto, estão agendados para hoje o Leipzig-Club Brugge (20h00) e o Paris Saint-Germain-Manchester City (20h00), ambos do Grupo A, bem como o Shakhtar Donetsk-Inter Milão (17h45) e o Real Madrid-Sheriff (20h00), relativos ao Grupo D.