“Champions” FC Porto e Sporting procuram vitórias

Depois do triunfo no Dragão, por 2-0, o FC Porto defronta o Bayer Leverkusen em solo germânico e com uma baixa de peso, já que o veterano defesa central Pepe está lesionado e vai desfalcar os atuais campeões nacionais durante as próximas semanas.Novo triunfo deixa o FC Porto totalmente dentro da luta pelo apuramento e com reais hipóteses de seguir em frente, apesar das duas derrotas no arranque, perante um rival alemão que sofreu uma pequena revolução em apenas uma semana.Com o desaire em Portugal, o suíço Gerardo Seoane foi prontamente afastado do comando técnico do Bayer Leverkusen, dando lugar ao espanhol Xabi Alonso, que se estreou no fim de semana na Bundesliga com uma goleada (4-0 sobre o Schalke 04).No Grupo B, o FC Porto chega ao início da segunda volta com três pontos e empatado com Bayer e Atlético Madrid, com o Club Brugge a liderar com nove e com a possibilidade de “carimbar” já o apuramento, caso vença novamente a equipa de João Félix, mas agora na capital espanhola.Já o Sporting tem contas a ajustar com o Marselha em Alvalade, depois do desastre no Vélodrome (4-1), num encontro que ficou marcado pela exibição desastrosa e até bizarra do guarda-redes espanhol Adán, que é ausência certa devido a castigo.O capitão Coates estará de regresso e, em caso de vitória, a equipa de Rúben Amorim fica com pé e meio na próxima fase, num agrupamento em que tem adversários das principais ligas europeias, os chamados “big-5”.O Sporting arranca a quarta jornada no topo do grupo com seis pontos, seguido de Tottenham e Eintracht Frankfurt, ambos com quatro e que se defrontam em Londres, e do Marselha, com três.