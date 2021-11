"Champions". FC Porto e Sporting tentam garantir os "oitavos"

Em Inglaterra, no Grupo B, os "dragões" podem garantir a 13.ª presença nos "oitavos", desde que em 2003/04 esta fase foi introduzida na prova, mas têm de vencer o Liverpool, de Diogo Jota, e esperar ainda pela derrota do Atlético de Madrid, de João Félix, na receção ao AC Milan, de Rafael Leão.Por seu lado, os "leões" recebem o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, em jogo do Grupo C, e, vencendo por dois golos, qualifica-se para a fase a eliminar, o que, a acontecer, seria a repetição do feito único de 2008/09.









Na primeira volta, a equipa de Sérgio Conceição foi goleada pelo Liverpool (5-1) no Dragão e a formação de Rúben Amorim foi a Dortmund perder por 1-0.





Do lado do FC Porto, Pepe está em dúvida para o duelo com os "reds", devido a problemas físicos, enquanto o Sporting vai voltar a poder contar com o uruguaio Sebastián Coates, capitão de equipa.Os dois encontros estão agendados para as 20h00.Na terça-feira, o Benfica empatou a zero em casa do FC Barcelona e manteve-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final, assegurando, no mínimo, um lugar na Liga Europa.