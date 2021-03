"Champions". FC Porto junta-se aos "tubarões" nos quartos de final

Os azuis e brancos deixaram a Juventus para trás nos oitavos-de-final. No Dragão, venceram por 2-1 e, em Turim, perderam por 3-2.





O Paris Saint-Germain é a única equipa que o FC Porto nunca encontrou num "mata mata", registando-se quatro duelos na fase de grupos da "Champions", com dois triunfos parisienses, contra um dos portistas, que também perdem nos golos (2-4).



As equipas que mais vezes afastaram os "dragões" foram o Liverpool e o Bayern Munique, que já se "vingou" três vezes do desaire de Viena (1987), selado com golos do argelino Madjer e do brasileiro Juary, a arma secreta de Artur Jorge.







No total de todos os embates com as equipas do "top 8" da Liga dos Campeões, o FC Porto soma sete vitórias, nove empates e 29 derrotas (33-83 em golos), em 45 jogos.





O sorteio da próxima fase está marcado para esta sexta-feira, 19 de março, pelas 11h00 (Portugal Continental).







Os encontros da primeira mão disputar-se-ão a 6 e 7 de abril e os da segunda a 13 e 14 do mesmo mês.