Champions. Liverpool vence Villarreal e está bem encaminhado para a final

Pertenceu aos "reds" o pendor atacante desta partida. Ainda antes do intervalo um excelente remate do "meio da rua" por parte de Thiago Alcântara. A bola foi ao poste e a baliza ficou a abanar. Com um empate 0-0, as equipas foram para o descanso, depois de uma primeira parte em que o Liverpool tentou furar a "fortaleza amarela", mas sem sucesso.



A felicidade ia bater à porta dos "reds" na parte inicial do segundo tempo. Com 10 minutos jogados já venciam por 2-0. Primeiro, num lance de sorte que terminou com um autogolo de Pervis Estupiñán, depois do esférico ganhar um efeito fatal. Depois, o 2-0, com um toque subtil de Mané, em jogada com boa troca de bola dos jogadores do Liverpool.



Em Anfield, os cânticos faziam-se ouvir perante uma vantagem importante num jogo de uma meia final da Liga dos Campeões.



O Villarreal tentou minimizar os estragos subindo no terreno. Do outro lado, o Liverpool ia apostando em passes curtos de forma a abrir a defesa do "submarino amarelo".



Para os derradeiros 20 minutos, Klopp fez entrar Diogo Jota em busca do terceiro, embora com todos os cuidados defensivos para evitar deslizes inesperados.



O resultado manteve-se nos 2-0. Vantagem conquistada com muito suor, mas ainda a merecer muito esforço de parte a parte, em Espanha, no jogo da 2.ª mão.