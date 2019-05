Champions. O incrível aconteceu e o Tottenham está na final

Na Arena de Amesterdão, em jogo da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, o Ajax esteve perto de confirmar, perante os ingleses do Tottenham, a presença na final de Madrid, a 1 de junho. No entanto, isso não aconteceu devido a um golo, o terceiro na partida, de Lucas Moura, precisamente no último segundo do minuto 95.A equipa holandesa tinha vencido por 1-0 em solo britânico e agora perdeu por 2-3 em casa, na Holanda, o que permite ao Tottenham estar na final de Madrid frente ao Liverpool.O sonho holandês começou a tomar forma bem cedo, aos 5 minutos, com De Ligt a cabecear para as redes após um canto. O marroquino Ziyech alargou a vantagem, aos 35', depois de jogada rápida iniciada por Van de Beek, a bola passou por Tadic, que, na esquerda, serviu o marroquino para o remate certeiro.Parecia estar definida esta meia-final, mas o Tottenham foi a Amesterdão para disputar uma final. E assim o fez. Lucas Moura reduziu aos 55' e, aos 59', em lance de alguma confusão, a insistência de Lucas Moura valeu o empate 2-2.Ao Tottenham faltava um golo para a reviravolta na eliminatória. O jogo fervia de tanta qualidade. Os holandeses ainda viram, a dez do final, uma ataque terminar com o esférico no poste esquerdo, mas o golo podia surgir para qualquer um dos lados.