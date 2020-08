Champions. Os titulares da final

O guarda-redes costarriquenho Keylor Navas, vencedor de três `Champions` pelo Real Madrid, vai ser titular no jogo de hoje, depois de ter falhado o embate dos tricampeões franceses das meias-finais frente ao Leipzig, devido a uma lesão contraída no jogo anterior, frente à Atalanta.

Navas é a única alteração no `onze` do alemão Thomas Tuchel face ao jogo de terça-feira, voltando a apostar em Angel Di Maria, Neymar e Kylian Mbappé na frente, apoiados por Ander Herrera, Marquinhos e Leandro Paredes.

Na defesa parisiense mantém-se o quarteto constituído por Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Thiago Silva e Juan Bernat.

No Bayern, Hans-Dieter Flick também só promoveu uma alteração, com a entrada do médio Kingsley Coman, em detrimento do croata Ivan Perisic, que tinha sido titular nos dois jogos disputados na capital portuguesa.

O polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da presente edição da `Champions`, com 15 golos, é a referência ofensiva dos octocampeões alemães, à frente de Kingsley Coman, Thomas Müller e Serge Gnabry.

Leon Goretzka e Thiago Alcântara são os médios mais defensivos do conjunto alemão, que vai ter o guarda-redes Manuel Neuer, protegido pelos defesas Joshua Kimmich, Jêrome Boateng, David Alaba e Alphonso Davies.

O jogo entre Paris Saint-Germain, estreante nesta fase da competição, e Bayern Munique, que procura o seu sexto título na 11.ª final, está marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e vai ser arbitrado italiano Daniele Orsato.